В Днепре задержали бывшего разведчика "ЛНР"

Фото: задержание боевика в Днепре (ssu.gov.ua)

Украинская контрразведка разоблачила и задержала бывшего боевика так называемой "ЛНР". Житель Луганска скрывался от правосудия в Днепре.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как установило следствие, бывший десантник присоединился к рядам пророссийских боевиков и принимал участие в боях против украинских военных в составе разведроты одного из незаконных вооруженных формирований "ЛНР".

Боевик также возглавлял подразделение так называемого "3-го Станично-Луганского батальона десантно-штурмовой бригады". После оставления "службы" террорист решил уехать в Днепр, где позже трудоустроился.

Задержанному боевику уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Сейчас решается вопрос о его аресте.

Напомним, недавно СБУ сообщила о подозрении одному из главарей "ДНР", который задерживал и пытал граждан Украины. Однако пока боевик не задержан, ведь скрывается на оккупированной территории.

Кроме того, СБУ отчиталась о задержании всех "диверсантов Бергмана", которые занимались диверсиями на Донбассе. Двух боевиков спецслужбе пришлось ликвидировать.