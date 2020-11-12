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У Дніпрі затримали колишнього розвідника "ЛНР"

Дніпро, Четвер 12 листопада 2020 15:30
У Дніпрі затримали колишнього розвідника "ЛНР"
Фото: затримання бойовика в Дніпрі (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Українська контррозвідка викрила та затримала колишнього бойовика так званої "ЛНР". Мешканець Луганська переховувався від правосуддя в Дніпрі.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як встановило слідство, колишній десантник приєднався до лав проросійських бойовиків та брав участь у боях проти українських військових у складі розвідроти одного з незаконних збройних формувань "ЛНР".

Бойовик також очолював підрозділ так званого "3-го Станично-Луганського батальйону десантно-штурмової бригади". Після залишення "служби" терорист вирішив виїхати в Дніпро, де пізніше працевлаштувався.

Затриманому бойовику вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років. Зараз вирішується питання щодо його арешту.

Нагадаємо, нещодавно СБУ повідомила про підозру одному з ватажків "ДНР", який затримував та катував громадян України. Однак поки бойовик не затриманий, адже переховується на окупованій території.

Крім того, СБУ відзвітувала про затримання всіх "диверсантів Бергмана", які займалися диверсіями на Донбасі. Двох бойовиків спецслужбі довелося ліквідувати.

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