В Днепре задержали боевика "Войска Донского"

Правоохранители установили, что задержанный с мая по июнь 2014 находился в составе так называемого "Всевеликого Войска Донского".

Подозреваемый вместе с другими боевиками, по версии следствия, с оружием в руках организовывал и нес службу на блокпостах на автомобильной дороге между населенными пунктами Славяносербск и Трехизбенка в Луганской области по обе стороны автомобильного моста через реку Северский Донец.

"В его обязанности входили контроль за блокпостами, организация и обеспечение проверки документов лиц, их задержание, осмотр и обыск транспортных средств. Ему были предоставлены полномочия по предоставлению разрешения водителям по дальнейшего движения после проведения проверки, а также распределения функций между участниками, вовлеченными в несения службы на блокпостах ", - рассказали в прокуратуре.

Как установило следствие, после выезда из ОРЛО подозреваемый трудоустроился руководителем одного из вагоноремонтных предприятий на территории Украины.