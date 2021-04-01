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У Дніпрі затримали бойовика "Війська Донського"

Новость на русском → Дніпро, Четвер 01 квітня 2021 22:42
У Дніпрі затримали бойовика "Війська Донського" Фото: у Дніпрі затримали проросійського бойовика (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Дніпрі правоохоронці затримали учасника незаконних збройних формувань Росії. Затриманому чоловіку повідомили про підозру у створенні терористичної групи.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Правоохоронці встановили, що затриманий з травня по червень 2014 року перебував у складі так званого "Всевеликого Війська Донського".

Підозрюваний разом з іншими бойовиками, за версією слідства, зі зброєю в руках організовував та ніс службу на блокпостах на автомобільній дорозі між населеними пунктами Словʼяносербськ і Трьохізбенка в Луганській області по обидві сторони автомобільного мосту через річку Сіверський Донець.

"До його обов’язків входили контроль за блокпостами, організація та забезпечення перевірки документів осіб, їх затримання, огляд та обшук транспортних засобів. Йому були надані повноваження з надання дозволу водіям щодо подальшого руху після проведення перевірки, а також розподілу функцій між учасниками, залученими до несення служби на блокпостах", - розповіли в прокуратурі.

Як встановило слідство, після виїзду з ОРЛО підозрюваний працевлаштувався керівником одного з вагоноремонтних підприємств на території України.

Нагадаємо, минулого тижня у Харкові затримали бойовика "ЛНР", який залякував населення і воював проти України.

До цього бойовика "ЛНР" затримали в Луганській області. Він також воював проти України.

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