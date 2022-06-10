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В Днепре вспыхнул сильный пожар: названа причина

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Днепр, Пятница 10 июня 2022 07:53
В Днепре вспыхнул сильный пожар: названа причина Крупный пожар в Днепре (Фото: facebook.com/mnsdne
Автор: Константин Широкун

Рано утром на одном из предприятий Днепра возник сильный пожар. Горело на одном из предприятий города, происшествие с вражеской атакой не связано. Спасатели огонь уже усмирили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Утром зафиксирован ракетный удар по Днепровскому району. Предварительно, без пострадавших, детали уточняются. Также ночью войска РФ обстреляли Криворожский район, под огонь попали сразу три громады.

В Зеленодольской громаде есть разрушения, 41-летняя женщина получила осколочное ранение. В Широковской и Апостоловской громадах никто не пострадал.

Напомним, что экс-начальник пресс-службы Генштаба полковник ВСУ Владислав Селезнев прокомментировал вероятность захвата Днепра. По его словам, что взять город в окружение и уж тем более захватить его у противника них никаких шансов и возможностей нет.

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Днепр ракетный удар Вторжение России в Украину
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