У Дніпрі спалахнула сильна пожежа: названа причина

Рано вранці на одному з підприємств Дніпра виникла сильна пожежа. Горіло на одному з підприємств міста, подія з ворожою атакою не пов'язана. Рятувальники вогонь вже втихомирили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченко.

У Зеленодольській громаді є руйнування, 41-річна жінка отримала осколкове поранення. У Широківській та Апостолівській громадах ніхто не постраждав.

Вранці зафіксовано ракетний удар по Дніпровському району. Попередньо, без постраждалих, деталі уточнюються. Також вночі війська РФ обстріляли Криворізький район, під вогонь потрапили відразу три громади.

Нагадаємо, що екс-начальник прес-служби Генштабу полковник ЗСУ Владислав Селезньов прокоментував ймовірність захоплення Дніпра. За його словами, Що взяти місто в оточення і вже тим більше захопити його у противника них жодних шансів і можливостей немає.

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