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В Днепре уволили руководителя лабораторного центра: искажал ПЦР-тесты на COVID-19

Новости » Коронавирус     25.05.2020 - 12:58
В Днепре уволили руководителя лабораторного центра: искажал ПЦР-тесты на COVID-19
Фото: Александр Штепа (dolc.dp.ua)

До этого руководство области обвиняло лабораторный центр в недостоверности результатов тестирования

По результатам проверки комиссии Министерство здравоохранения был уволен руководитель Днепропетровского областного лабораторного центра Александр Штепа. Его подозревают в недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на коронавирус COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Приказом Минздрава, временно исполнять обязанности директора Лабораторного центра назначена Инна Похмурко.

"В лабораторном центре Днепра на днях работали комиссии Минздрава и правоохранительных органов по проверке его деятельности. Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР тестов на COVID. Как результат работы комиссий - увольнение главы лабораторного центра Александра Штепы в прошлую пятницу", - сообщили в облсовете.

Отмечается, что по состоянию на 25 мая в области решен вопрос с задержкой проведения тестов на коронавирус.

"За выходные работа по проведению тестирования населения Днепропетровской области на COVID была полностью восстановлена ​​- в общем 1000 проб провели за субботу и воскресенье. На данный момент в области лабораторно подтверждено 869 больных COVID, за субботу и воскресенье - 10 новых положительных случаев", - добавили в облсовете.

Напомним, ранее глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник неоднократно выступал с критикой в адрес лабораторного центра относительно результатов тестирования на коронавирус.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на утро 25 мая к ослаблению карантина в Украине не готовы 8 регионов, среди которых и Днепропетровская область.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ДнепрувольнениеДнепропетровская областьлабораторииКоронавирус
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