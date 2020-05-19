В Днепропетровском облсовете расследуют достоверность ПЦР-тестирований на COVID-19

Фото: тест на коронавирус (freepik)

Симптомы болезни имели лишь 5% всех инфицированных в области

В Днепропетровском областном совете подвергли сомнению достоверность результатов лабораторных тестирований методом ПЦР на коронавирус COVID-19. Для расследования достоверности результатов тестирований создана специальная комиссия.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник в Telegram.

По его словам, по состоянию на 12 мая из 550 больных коронавирусом в области симптомы были лишь у 5% пациентов. При этом 82% всех зараженных были протестированы лишь из-за того, что они находились в контактном списке с инфицированным ранее человеком.

"Данные ПЦР исследований на коронавирус нужно проверять. Многие вещи не сходятся. В том числе, количество больных и тех, кто выздоровел. Сегодня у многих подтвержденных на болезнь нет никаких симптомов. Даже из тех, кто сейчас в больницах: 36% госпитализированных чувствуют себя хорошо. Путем выявления антител к коронавирусу в крови возможно установить, кто из подтвержденных на сегодня реально болел COVID, а кто нет. Для этого нужно дополнительно оборудовать лабораторию, и мы сейчас этим занимаемся", - сказал глава облсовета.

Он отметил, что на данный момент уже создана комиссия, которая начала расследование в отношении достоверности тестирований.

"Или это человеческий фактор, или плохое качество самих тестов ПЦР, или какие-то лабораторные ошибки - теперь это устанавливают все компетентные органы", - сказал Олейник.

Напомним, ранее Олейник уже выступал с критикой ПЦР-тестирования на коронавирус. Тогда он сообщил, что сомнения вызывает слишком большая разница между результатами лабораторных исследований и быстрых тестов.

Отметим, за прошедшие сутки в Днепропетровской области не подтвердили ни одного нового случая заболевания COVID-19. Общее количество инфицированных в области - 843 человека. Всего в Украине болеют 18 876 человек.

Автор: Игорь Литвиненко