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К ослаблению карантина в Украине не готовы 8 областей

Новости » Коронавирус     25.05.2020 - 11:32
К ослаблению карантина в Украине не готовы 8 областей
Фото: карантин не готовы ослабить несколько областей (РБК-Украина)

Ряд областей не соответствует необходимым критериям

По состоянию на утро 25 мая к ослаблению карантина в Украине не готовы 8 областей. Это означает, что ситуация с коронавирусом в них не соответствует критериям для начала второго этапа смягчения карантинных мер.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что на утро 25 мая к ослаблению карантина не готовы Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

В частности, Волынская, Закарпатская и Ровенская области не могут ослабить карантин из-за высокой инцидентности (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения).

Днепропетровская, Донецкая, Луганская и Львовская области не соответствуют критерию, связанному с охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

А в Черновицкой области помимо высокой инцидентности большая загруженность койко-мест в больницах.

К ослаблению карантина в Украине не готовы 8 областей

Фото: инфографика Министерства здравоохранения

Напомним, ранее сообщалось, что карантин в Киевской области ослабят с 26 мая с восстановлением работы транспорта, детских садиков и т. д.

Сегодня в рамках второго этапа ослабления карантина в Киеве заработал метрополитен.

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Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины карантинобластиКоронавирус
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