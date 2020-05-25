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У Дніпрі звільнили керівника лабораторного центру: спотворював ПЛР-тести на COVID-19

Новини » Коронавірус     25.05.2020 - 12:58
У Дніпрі звільнили керівника лабораторного центру: спотворював ПЛР-тести на COVID-19
Фото: Олександр Штепа (dolc.dp.ua)

До цього керівництво області звинувачувало лабораторний центр в недостовірності результатів тестування

За результатами перевірки комісії Міністерство охорони здоров'я був звільнений керівник Дніпропетровського обласного лабораторного центру Олександр Штепа. Його підозрюють у недостовірності і спотворенні результатів ПЛР-тестів на коронавірус COVID-19.

Про це повідомили в прес-службі Дніпропетровської обласної ради.

Наказом Моз, тимчасово виконувати обов'язки директора Лабораторного центру призначена Інна Похмурко.

"В лабораторному центрі Дніпра днями працювали комісії Моз та правоохоронних органів щодо перевірки його діяльності. Причиною розслідування стала підозра в недостовірності і спотворенні результатів ПЛР тестів на COVID. Як результат роботи комісій - звільнення голови лабораторного центру Олександра Штепи в минулу п'ятницю", - повідомили в облраді.

Зазначається, що станом на 25 травня в області вирішено питання із затримкою проведення тестів на коронавірус.

"За вихідні робота по проведенню тестування населення Дніпропетровської області на COVID була повністю відновлена - в загальному 1000 проб провели за суботу і неділю. На даний момент в області лабораторно підтверджено 869 хворих COVID, за суботу і неділю - 10 нових позитивних випадків", - додали в облраді.

Нагадаємо, раніше глава Дніпропетровської облради Святослав Олійник неодноразово виступав з критикою на адресу лабораторного центру щодо результатів тестування на коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що станом на ранок 25 травня до ослаблення карантину в Україні не готові 8 регіонів, серед яких і Дніпропетровська область.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ДніпрозвільненняДнепропетровская областьлабораторииКоронавірус
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