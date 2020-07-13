В Днепре упал уровень поддержки "Слуги народа" ниже 25%

В то же время, 51% опрошенных поддерживают деятельность Бориса Филатова на посту городского головы
В Днепре упал уровень популярности партии "Слуга народа" до рекордного низкого показателя. За партию готовы проголосовать 24,3% из тех, кто определился и намерен прийти на выборы.
Об этом свидетельствуют результаты недавнего социологического исследования группы "Рейтинг".
В то же время, согласно опросу, за новую партию "Пропозиция", которую возглавляет действующий мэр Днепра Борис Филатов, готовы проголосовать 15,9% опрошенных жителей Днепра.
Кроме того, партия опережает других возможных участников гонки.
Стоит отметить, согласно результатам опроса, сам Борис Филатов также является лидером на предстоящих выборах мэра Днепра: за него готовы проголосовать уже 42,8% избирателей.
При этом 51% опрошенных поддерживают деятельность Бориса Филатова на посту городского головы. Это позволяет действующему мэру расчитывать на победу уже в первом туре будущих выборов.
Все потенциальные кандидаты в мэры от "Слуги народа" проиграют Филатову.
Так, нардеп Бужанский занимает третью позицию среди возможных кандидатов в мэры (уступая бывшему губернатора времен Януковича Александру Вилкулу), его рейтинг едва превышает 13%.
Напомним, ранее сообщалось, что, если бы досрочные выборы в Верховную раду прошли в конце июня 2020 года, то за партию "Слуга народа" проголосовали бы 29,3% граждан (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).
За последний месяц рейтинг президентской партии упал на 5%.