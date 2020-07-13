У Дніпрі впав рівень підтримки "Слуги народу" нижче 25%

У Дніпрі впав рівень популярності партії "Слуга народу" до рекордного низького показника. За партію готові проголосувати 24,3% з тих, хто визначився і має намір прийти на вибори.

Про це свідчать результати недавнього соціологічного дослідження групи "Рейтинг".

Водночас, згідно з опитуванням, за нову партію "Пропозиція", яку очолює чинний мер Дніпра Борис Філатов, готові проголосувати 15,9% опитаних жителів Дніпра.

Крім того, партія випереджає інших можливих учасників перегонів.

Варто зазначити, згідно з результатами опитування, сам Борис Філатов також є лідером на майбутніх виборах мера Дніпра: за нього готові проголосувати вже 42,8% виборців.

При цьому 51% опитаних підтримують діяльність Бориса Філатова на посаді міського голови. Це дозволяє чинному меру розраховувати на перемогу вже в першому турі майбутніх виборів.

Всі потенційні кандидати в мери від "Слуги народу" програють Філатову.

Так, нардеп Бужанський займає третю позицію серед можливих кандидатів у мери (поступаючись колишнього губернатора часів Януковича Олександру Вілкулу), його рейтинг ледь перевищує 13%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що, якби дострокові вибори до Верховної ради пройшли наприкінці червня 2020 року, то за партію "Слуга народу" проголосували б 29,3% громадян (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором).

За останній місяць рейтинг президентської партії впав на 5%.