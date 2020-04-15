В Днепре в полицейском авто умер задержанный

Фото: машина, в которой умер задержанный (dbr.gov.ua)

На полицейских завели дело за превышение полномочий

В Днепре после задержания умер мужчина, по данным полиции, он внезапно перестал подавать признаки жизни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Сообщается, что вчера вечером в Днепре местный житель вызвал полицию и сообщил, что его брат начал избивать отца. После прибытия экипажа подозреваемый попытался сбежать, но был задержан в соседнем дворе.

"После этого полицейские посадили задержанного на заднее сидение служебного автомобиля, и надели наручники (задержанный вел себя агрессивно). Через 10 минут мужчина перестал подавать признаки жизни", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что ему попытались оказать первую помощь до приезда медиков, однако задержанный умер. По данному факту открыто уголовное дело за превышение власти или служебных полномочий полицейскими, которое повлекло тяжкие последствия. Виновнику грозит от 7 до 10 лет тюрьмы лишением права занимать определенные должности.

Напомним, ранее сообщалось, что инспектора патрульной полиции Киева заподозрили в избиении адвоката.