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У Дніпрі в поліцейському авто помер затриманий

Новини » Надзвичайні події     15.04.2020 - 12:45
У Дніпрі в поліцейському авто помер затриманий
Фото: машина, в якій помер затриманий (dbr.gov.ua)

На поліцейських завели справу за перевищення повноважень

В Дніпрі після затримання помер чоловік, за даними поліції, він раптово перестав подавати ознаки життя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Повідомляється, що вчора ввечері в Дніпрі місцевий житель викликав поліцію і повідомив, що його брат почав бити батька. Після прибуття екіпажу підозрюваний спробував втекти, але був затриманий в сусідньому дворі.

"Після цього поліцейські посадили затриманого на заднє сидіння службового автомобіля, і наділи наручники (затриманий поводився агресивно). Через 10 хвилин чоловік перестав подавати ознаки життя", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що йому спробували надати першу допомогу до приїзду медиків, проте затриманий помер. За даним фактом відкрито кримінальну справу за перевищення влади або службових повноважень поліцейськими, яке спричинило тяжкі наслідки. Винуватцю загрожує від 7 до 10 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що інспектора патрульної поліції Києва запідозрили в побитті адвоката.

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