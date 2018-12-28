В Винницкой области киберполиция блокировала распространение алкоголя

Фото: обыски у злоумышленников (npu.gov.ua)

Полиция конфисковала алкоголь на 2,6 млн гривен

Киберполиция разоблачила в Винницкой области злоумышленников, которые продавали нелегальный алкоголь в интернете. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Нацполиции.

Как отмечается, в преступную группу входили пятеро людей. Они работали в течении последнего года.

Организатором группы оказался 47-летний житель Винницкой области. Используя подконтрольные веб-ресурсы, злоумышленники продавали алкоголь в упаковках без марок акцизного налога. При этом незаконно использовали знаки для товаров и фирменные наименования всемирно известных иностранных компаний.

Правоохранители провели одновременно 19 санкционированных обысков по месту проживания фигурантов и местами расположения складских помещений и цехов. По их результатам изъято орудие для изготовления и розлива водочной продукции и компьютерную технику, с которой осуществлялось администрирование Интернет-ресурсов.

Кроме того, были изъяты мобильные телефоны (которые использовались для деятельности call-центра), кредитные карты, на которые перечислялись деньги, более полумиллиона гривен наличными и черновые записи.Также, во время обысков было конфисковано около 11 тыс. литров фальсифицированных алкогольных напитков на более 2,6 млн гривен.

Уголовное производство начато по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1, 2 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), ч.3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара). Следственные действия продолжаются.

Фото: обыски у злоумышленников (npu.gov.ru)

Напомним, в Николаеве полиция изъяла фальсифицированный алкоголь на 2 млн гривен.

РБК-Украина сообщало, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали в Чернигове масштабное производство и сбыт поддельной алкогольной продукции.