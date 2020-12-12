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У Дніпрі будівельний кран впав на автобетонозмішувач, є загиблий

Дніпро, Субота 12 грудня 2020 16:11
У Дніпрі будівельний кран впав на автобетонозмішувач, є загиблий
Фото: місце події в Дніпрі (gorod.dp.ua)
Автор: Роман Тверденко

У Дніпро в суботу на будмайданчику будівельний кран впав на автобетонозмішувач. У результаті події загинув чоловік.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався вранці 12 грудня. Будівельний кран на майданчику по вулиці Berezinski звалився на кабіну автобетонозмішувач "MAN". В ній знаходився водій авто, який від отриманих травм загинув на місці.

Зараз йде робота з підняття крана з автомобіля, щоб дістати тіло загиблого водія.

Нагадаємо, в жовтні в Києві будівельний кран впав стрілою на дорогу. Пригода сталася на вулиці Мішуги. В результаті інциденту ніхто не постраждав, але був пошкоджений автомобіль Mitsubishi.

Також повідомлялося, що 28 листопада чотири людини постраждали в результаті конфлікту між групою чоловіків і охороною кафе в центрі Дніпра. Стрілянина сталася 28 листопада близько 5 ранку.

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