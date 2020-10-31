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В Киеве строительный кран упал на дорогу и повредил автомобиль

Киев, Суббота 31 октября 2020 13:14
В Киеве строительный кран упал на дорогу и повредил автомобиль
Фото: место падения крана в Киеве (t.me/KyivCityOfficial)
Автор: Роман Тверденко

В Киеве строительный кран упал стрелой на дорогу. Происшествие произошло на улице Мишуги.

Об этом сообщает Киевская горадминистрация.

В результате инцидента никто не пострадал, но был поврежден автомобиль Mitsubishi. Также часть улицы была залита бетоном.

На месте работают следователи и спасатели. Из-за работ движение по улице Мишуги перекрыто.

Схемы объезда:

- просп. Григоренко - просп. Бажана - ул. Руденко;

- ул. Мишуги - ул. Руденко - ул. Крушельницькой - просп. Григоренко.

Техніка безпеки на будівництві? Нє, не чули На вулиці Мишуги впав кран. Впав прямо на #Mitsubishi. Попередньо, ніби ніхто не травмувався. Рух транспорту заблоковано.

Posted by Киев Оперативный on Saturday, October 31, 2020

Напомним, что сегодня в Киеве произошло лобовое столкновение маршрутки и легкового автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали люди.

Также, 30 октября вечером в Киеве на Майдане независимости произошло масштабное ДТП. Водитель внедорожника Land Rover, потеряв контроль за управлением автомобилем, выехал на пешеходную зону Майдана Независимости и совершил наезд на людей, находившихся возле остановки общественного транспорта.

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