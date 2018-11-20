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У Дніпрі зіткнулися 10 автомобілів, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    20.11.2018 - 00:22
У Дніпрі зіткнулися 10 автомобілів, є постраждалі
Фото: місце ДТП в Дніпрі (facebook.com)

У масовому ДТП постраждало щонайменше 3 людини

У Дніпрі на Запорізькому шосе сталося зіткнення 10 автомобілів, в результаті чого постраждали як мінімум 3 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий портал 056.

Повідомляється, що в понеділок, 19 листопада близько 20:00, на перехресті Запорізького шосе і вулиці Космічна зіткнулися 10 автомобілів. Щонайменше постраждало 3 людини, рятувальникам довелося двох діставати з авто за допомогою спецтехніки.

В аварії потрапили автомобілі BMW, Subaru, Fiat, Skoda, KIA, ВАЗ, Славута, Ланос, Nissan і BMW 735.

Прес-офіцер поліції Людмила Копиленко заявила, що попередньою причиною аварії стало недотримання швидкісного режиму і "самовпевненість одного з водіїв".

У ДСНС повідомили, що водіїв відвезли на швидкій ще до приїзду правоохоронців.

 

Фото: ДТП в Дніпрі (з відкритих джерел)

Нагадаємо, у Чернігівській області в ДТП з маршруткою постраждали 10 осіб. Аварія сталася вчора, 18 листопада в Ічнянському районі, де маршрутка сполученням Чернігів-Сокиринці зіткнулася з причепом автомобіля "Камаз".

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