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В Девладово Днепропетровской области завершили строительство амбулатории, - Резниченко

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Днепр, Среда 16 июня 2021 17:33
В Девладово Днепропетровской области завершили строительство амбулатории, - Резниченко Фото: в Девладово завершили строительство амбулатории (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В поселке Девладово в Днепропетровской обалсти завершилось строительство новой амбулатории, которую возвели "с нуля".

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, отмечается на сайте областной администрации.

"Современная, светлая, энергоэффективная. Такую амбулаторию возвели "с нуля" для 6,7 тыс. жителей Девладовской громады. Для местных - это качественно новый уровень медицинских услуг", - отметил Резниченко.

Новую амбулаторию разместили в центре поселка, на месте старой поликлиники. Сейчас там завершаются работы во дворе.

В амбулатории оснащены кабинеты для приема пациентов, лаборатория, смотровая, процедурная, манипуляционная. В отдельном крыле - двухкомнатная квартира для семьи врача. Предусмотрели отдельный вход для детей, которых родители будут приводить на осмотр или прививки. Есть и удобства для людей с инвалидностью. Обустроили два пандусы и туалет. Здание утеплили.

В Девладово Днепропетровской области завершили строительство амбулатории, - Резниченко

Также туда уже завезли новую мебель и оборудование: электрокардиограф, пульсоксиметр, гематологический анализатор для измерения параметров крови, телемедицинское оборудования.

Работы проводились областным и государственным средствами.

"Наша новая амбулатория - яркий пример взаимодействия различных ветвей власти. Сошлись планы президента, главы области и общины. Мы очень довольны", - рассказала председатель Девладовской общины Елена Нелипа.

Медицинскую инфраструктуру Днепропетровщины развивают по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Напомним, ранее Валентин Резниченко показал как выглядит новый малый групповой дом для детей-сирот, который открылся в пгт Петриковка Днепропетровской области.

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Резниченко Днепропетровская область
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