В Днепре сообщили о минировании 10 школ

В Днепре полиция проверяет информацию по факту минировании 10 школ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Днепра.

Отмечается, что 28 ноября около 09.40 в полицию поступило сообщение о том, на электронный адрес управления СБУ в Днепропетровской области поступило письмо о вероятном возникновении взрывов в помещениях школ №№ 7, 17, 29, 33, 69, 118, 121, 145, 147 и гимназии №3 в г. Днепр.

На местах происшествия работают полицейские и взрывотехники. Проводится проверка.

Напомним, в Харькове вечером 18 ноября правоохранители проверяли сообщение о массовом минировании. На электронную почту полиции поступило сообщение о закладке взрывчатки во всех больницах города, торговых центрах, гостиницах, детских садах и жилых домах. Взрывчатку не нашли.

РБК-Украина писало, что 15 ноября в Харькове сообщили о минировании более 300 объектов, во время проверки взрывных устройств или опасных веществ обнаружено не было. Неизвестный по электронной почте сообщил о минировании всех больниц, родильных домов, торговых центров, отелей и некоторых жилых домов в городе Харькове. Во время осмотра всех объектов была проведена эвакуация 1189 человек.