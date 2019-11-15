В Харькове "заминировали" более 300 объектов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Харькове неизвестный сообщил о минировании 315 объектов

В Харькове сообщили о минировании более 300 объектов, во время проверки взрывных устройств или опасных веществ не было обнаружено. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Сообщается, что неизвестный по электронной почте сообщил о минировании всех больниц, родильных домов, торговых центров, гостиниц и некоторых жилых домов в городе Харькове. Во время осмотра всех объектов была проведена эвакуация 1189 человек.

"В целом работники полиции осмотрели 315 объектов - 10 жилых домов, 51 учреждение здравоохранения (среди которых 5 родильных домов), 43 торговых центра, 190 детских садов, 21 гостиница. Во время осмотров мест происшествий и прилегающих территорий взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено. Нарушений публичной безопасности и порядка не было. Пострадавших нет", - сообщили в полиции.

Следователями открыто производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Харькове в полицию поступило сообщение о минировании 54 объектов. Неизвестный сообщил о закладке взрывчатки в 21 жилом доме, 21 торговом центре, восьми медицинских учреждениях, высшем учебном заведении, аэропорту, центральном автовокзале и железнодорожном вокзале. Информация не подтвердилась.

Также сообщалось, что в Киеве засудили к 6 года лишения свободы мужчину по факту заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва в столичном метро.