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В Харькове проверяют сообщение о массовом минировании

Новости » Происшествия     18.11.2019 - 18:28
В Харькове проверяют сообщение о массовом минировании
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

"Заминировали" все больницы, детсады и дома

В Харькове вечером 18 ноября правоохранители проверяют сообщение о массовом минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Отмечается, что на электронную почту полиции поступило сообщение о закладке взрывчатки во всех больницах города, торговых центрах, гостиницах, детских садах и жилых домах.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области. Обзор мест происшествия продолжается.

В Харькове проверяют сообщение о массовом минировании

Напомним, 15 ноября в Харькове сообщили о минировании более 300 объектов, во время проверки взрывных устройств или опасных веществ обнаружено не было. Неизвестный по электронной почте сообщил о минировании всех больниц, родильных домов, торговых центров, отелей и некоторых жилых домов в городе Харькове. Во время осмотра всех объектов была проведена эвакуация 1189 человек.

РБК-Украина писало, что в Харькове в полицию поступило сообщение о минировании 54 объектов. Неизвестный сообщил о закладке взрывчатки в 21 жилом доме, 21 торговом центре, восьми медицинских учреждениях, высшем учебном заведении, аэропорту, центральном автовокзале и железнодорожном вокзале. Информация не подтвердилась.

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