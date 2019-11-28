У Дніпрі повідомили про мінування 10 шкіл

У Дніпрі поліція перевіряє інформацію за фактом мінування 10 шкіл. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Дніпра.

Зазначається, що 28 листопада близько 09.40 до поліції надійшло повідомлення про те, на електрону адресу управління СБУ в Дніпропетровській області надійшов лист про ймовірне виникнення вибухів у приміщеннях шкіл №№ 7, 17, 29, 33, 69, 118, 121, 145, 147 та гімназії №3 в м. Дніпро.

На місцях події працюють поліцейські та вибухотехніки. Проводиться перевірка.

Нагадаємо, у Харкові ввечері 18 листопада правоохоронці перевіряли повідомлення про масове мінування. На електронну пошту поліції надійшло повідомлення про закладення вибухівки в усіх лікарнях міста, торговельних центрах, готелях, дитячих садках та житлових будинках. Вибухівку не знайшли.

РБК-Україна писало, що 15 листопада у Харкові повідомили про мінування більше 300 об'єктів, під час перевірки вибухових пристроїв або небезпечних речовин не було виявлено. Невідомий по електронній пошті повідомив про мінування всіх лікарень, пологових будинків, торгових центрів, готелів і деяких житлових будинків в місті Харкові. Під час огляду всіх об'єктів була проведена евакуація 1189 людей.