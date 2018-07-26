В Днепре в результате ДТП травмированы двое детей

В результате ДТП произошло возгорание в автомобиле, в котором находились дети

В Днепре вчера вечером, 25 июля, в результате дорожно-транспортного происшествия, получили травмы двое детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в результате ДТП произошло возгорание в автомобиле.

"Во время движения водитель легкового автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и совершил столкновение с электрической опорой", - говорится в сообщении.

Как сообщают в пресс-службе, в результате ДТП было травмировано ребенка 2010 года рождения, которого госпитализировали на скорой медицинской помощи в КУ "Областная детская клиническая больница" и ребенка 2001 года рождения, которого после обследования врачей было направлено на амбулаторное лечение.

Напомним, в ночь на 25 июля в Киеве Hummer сбил на смерть девочку на пешеходном переходе. После аварии водитель внедорожника попытался скрыться, однако его задержали патрульные. На данный момент задержанный находится в изоляторе. Также сообщалось, что девочка переходила переход на зеленый свет светофора.

Позже стало известно, что задержанному водителю объявлено еще одно подозрение.

Так, в прокуратуре сообщили, что водителю, который подозревается в совершении смертельного ДТП на бульваре Леси Украинки, дополнительно объявлено о подозрении по ст. 135 УК Украины (ответственность за оставление в опасности).