В Дніпрі внаслідок ДТП травмовано двоє дітей

Внаслідок ДТП сталося загорання в автомобілі, в якому знаходилися діти

В Дніпрі вчора ввечері, 25 липня, в результаті дорожньо-транспортної пригоди, отримали травми двоє дітей. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, внаслідок ДТП сталося загорання в автомобілі.

"Під час руху водій легкового автомобіля Skoda Octavia не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з електричною опорою", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють у прес-службі, в результаті ДТП було травмовано дитину 2010 року народження, як була госпіталізована швидкою медичною допомогою до КЗ "Обласна дитяча клінічна лікарня" та дитину 2001 року народження, яка після обстеження лікарів була направлена на амбулаторне лікування.

Нагадаємо, в ніч на 25 липня в Києві Hummer збив на смерть дівчинку на пішохідному переході. Після аварії водій позашляховика намагався втекти, проте його затримали патрульні. На даний момент затриманий знаходиться в ізоляторі. Також повідомлялося, що дівчинка переходила перехід на зелене світло світлофора.

Пізніше стало відомо, що затриманому водію оголошена ще одна підозра.

Так, у прокуратурі повідомили, що водію, який підозрюється у скоєнні смертельного ДТП на бульварі Лесі Українки, додатково оголошено про підозру за ст. 135 КК України (відповідальність за залишення в небезпеці).