В Днепре прогремели взрывы. Работала система ПВО

В Днепре ночью прогремели взрывы. Сработала система ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".
Ночью местные жители слышали взрывы после воздушной тревоги. Жителей просили оставаться в укрытиях для безопасности.
"Днепр. Успешно сработала ПВО. Подробности позже", - говорится в сообщении.
Напомним, 4 мая первым о ракетном ударе по Днепру заявил мэр города Борис Филатов.
После этого глава УЗ Александр Камышин сообщил, что ракета попала в объект железнодорожной инфраструктуры.
В ответ на новые ракетные удары в Офисе президента призвали Запад ввести против России новые санкции, а также предоставить Украине больше оружия.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.