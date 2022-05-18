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В Днепре прогремели взрывы. Работала система ПВО

Фото: в Днепре сработала система ПВО (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Днепре ночью прогремели взрывы. Сработала система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".

Ночью местные жители слышали взрывы после воздушной тревоги. Жителей просили оставаться в укрытиях для безопасности.

"Днепр. Успешно сработала ПВО. Подробности позже", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 мая первым о ракетном ударе по Днепру заявил мэр города Борис Филатов.

После этого глава УЗ Александр Камышин сообщил, что ракета попала в объект железнодорожной инфраструктуры.

В ответ на новые ракетные удары в Офисе президента призвали Запад ввести против России новые санкции, а также предоставить Украине больше оружия.

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Днепр