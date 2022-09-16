В Днепре прогремели взрывы: работает ПВО
Фото: в Днепре прогремели взрывы (Getty Images)
В пятницу, 16 сентября, в Днепре прогремели взрывы. Над городом работает система противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Воздушного командования "Восток" в Facebook.
"Днепр! Работает ПВО! Соблюдаем меры безопасности!" - говорится в сообщении.
Напомним, российские войска нанесли очередной ракетный удар по Кривому Рогу.
Ранее сообщалось, 11 сентября украинские силы ПВО сбили российскую ракету над Днепропетровской областью.
Кроме того,
в Днепре в ночь на 10 сентября силы противовоздушной обороны сбили крылатую ракету российских оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.