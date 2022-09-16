В Днепре прогремели взрывы: работает ПВО

В пятницу, 16 сентября, в Днепре прогремели взрывы. Над городом работает система противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Воздушного командования "Восток" в Facebook .

"Днепр! Работает ПВО! Соблюдаем меры безопасности!" - говорится в сообщении.

Напомним, российские войска нанесли очередной ракетный удар по Кривому Рогу.

Ранее сообщалось, 11 сентября украинские силы ПВО сбили российскую ракету над Днепропетровской областью.

Кроме того,

в Днепре в ночь на 10 сентября силы противовоздушной обороны сбили крылатую ракету российских оккупантов.

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