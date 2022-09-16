У Дніпрі пролунали вибухи: працює ППО

У п'ятницю, 16 вересня, у Дніпрі пролунали вибухи. Над містом працює система протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Повітряного командування "Схід" у Facebook .

"Дніпро! Працює ППО! Дотримуємося заходів безпеки!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська завдали чергового ракетного удару по Кривому Розі.

Раніше повідомлялося, 11 вересня українські сили ППО збили російську ракету над Дніпропетровською областю .

Крім того,

у Дніпрі в ніч проти 10 вересня сили протиповітряної оборони збили крилату ракету російських окупантів .

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