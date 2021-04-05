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В Днепре продолжается комплексная реконструкция детской клинической больницы

Новина українською → Днепр, Понедельник 05 апреля 2021 17:49
В Днепре продолжается комплексная реконструкция детской клинической больницы В Днепре продолжается реконструкция детской клинической больницы №5 (фото: пресс-служба горсовета)
Автор: РБК-Украина

В Днепре продолжается комплексная реконструкция детской клинической больницы №5. Заведение обновляют от фасада к коммуникациям.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов во время визита министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.

Заказчиком комплексной реконструкции больницы, которая принадлежит городу, является областная государственная администрация.

Завершить строительство планируют до конца этого года.

"Это пример фактически нового строительства, которое очень редко, к сожалению, происходит. Хороший пример сотрудничества общины, областной администрации, государства", - отметил министр Алексей Чернышов во время визита в Днепр.

Комплексная реновация позволит не только расширить помещение, здесь также восстановят водолечебницу с бассейном, что является одним из наиболее действенных методов реабилитации детей с проблемами опорно-двигательного аппарата и после травм.

Кроме того, больница полностью соответствовать требованиям безбарьерности - здесь будут специальные подъемники и боксы для маломобильных групп населения со всем необходимым.

В Днепре продолжается комплексная реконструкция детской клинической больницы

По словам генерального директора медицинского учреждения Натальи Фоменковой, после ремонта будут одно- или двухместные палаты для детей с родителями. Основную диагностику смогут проводить на базе больницы, где работникам создадут современные условия работы.

"Мы продолжим качественно реформировать нашу систему здравоохранения. Это важно для территориальной общины", - сказал мэр Днепра Борис Филатов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Днепре усовершенствуют сеть коммунальных учреждений внешкольного образования.

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