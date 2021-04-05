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У Дніпрі триває комплексна реконструкція дитячої клінічної лікарні

Новость на русском → Дніпро, Понеділок 05 квітня 2021 17:49
У Дніпрі триває комплексна реконструкція дитячої клінічної лікарні У Дніпрі триває реконструкція дитячої клінічної лікарні №5 (фото: прес-служба міськради)
Автор: РБК-Україна

У Дніпрі триває комплексна реконструкція дитячої клінічної лікарні №5. Заклад оновлюють від фасаду до комунікацій.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов під час візиту міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

Замовником комплексної реконструкції лікарні, що належить місту, є обласна державна адміністрація.

Завершити будівництво планують до кінця цього року.

"Це приклад фактично нового будівництва, яке дуже рідко, на жаль, відбувається. Гарний приклад співпраці громади, обласної адміністрації, держави", - зазначив міністр Олексій Чернишов під час візиту до Дніпра.

Комплексна реновація дозволить не лише розширити приміщення, тут також відновлять водолікарню з басейном, що є одним із найбільш дієвих методів реабілітації дітей з проблемами опорно-рухового апарату та після травм.

Крім того, лікарня повністю відповідатиме вимогам безбар’єрності - тут будуть спеціальні підйомники та бокси для маломобільних груп населення з усім необхідним.

У Дніпрі триває комплексна реконструкція дитячої клінічної лікарні

За словами генеральної директорки медичного закладу Наталі Фоменкової, після ремонту будуть одно- або двомісні палати для дітей з батьками. Основну діагностику також зможуть проводити на базі лікарні, де працівникам створять сучасні умови роботи.

"Ми продовжимо якісно реформувати нашу систему охорони здоров’я. Це важливо для територіальної громади", - сказав мер Дніпра Борис Філатов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Дніпрі вдосконалять мережу комунальних закладів позашкільної освіти.

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