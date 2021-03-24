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В Днепре решили усовершенствовать сеть учреждений внешкольного образования

Новина українською → Днепр, Среда 24 марта 2021 11:59
В Днепре решили усовершенствовать сеть учреждений внешкольного образования Фото: во время заседания горсовета Днепра (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

В Днепре усовершенствуют сеть коммунальных учреждений внешкольного образования. Их объединят, тренеры и преподаватели продолжат работать.

Соответствующее решение приняли депутаты во время заседания 5-й сессии горсовета 24 марта.

Сообщается, что ряд заведений ликвидированы как юридические лица. Их присоединят к другим учреждениям внешкольного образования.

В частности, объединят городской детско-юношеский центр "Бригантина", дом творчества детей и юношества, дом детского творчества, детско-юношеский центр художественного и технического творчества, центр внешкольной работы № 2, городскую флотилию юных моряков и речников, центр внешкольной работы № 3, центр внешкольной работы и детского творчества "Альтаир", центр национально-патриотического воспитания, станцию юных натуралистов, станцию юных техников, детско-юношеский центр.

"Из профильных они станут комплексными учреждениями внешкольного образования. Благодаря этому воспитанники, не меняя территориально заведение, смогут развивать способности и таланты не по некоторым, а всем направлениям. Кроме того, кружки станут более мобильными. В городских внешкольных учреждениях с детьми будут работать педагоги, признанные народные мастера и профильные специалисты", - сообщили в управлении молодежи, внешкольного образования и национально-патриотического воспитания департамента гуманитарной политики горсовета.

Кроме того, заведениям внешкольного образования будет предоставляться право финансового администрирования: переход к новому формату работы, ориентация на реальные потребности воспитанников и педагогического коллектива.

Таким образом, убеждены депутаты, автономия повысит "экономическую эффективность" заведения, можно будет привлекать дополнительные средства, самостоятельно закупать товары, рассчитываться за работы, услуги и тому подобное.

Напомним, ранее в Днепре открыли первый STEM-кабинет. Он расположился в гимназии № 3 на улице Гули Королевой.

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