В Днепре на предприятии произошел взрыв, два человека погибли

Люди погибли под обломками кирпичной печи в результате взрыва опасной смеси

В Днепре на улице Курсантская в четверг, 12 июля, прогремел взрыв на одном из предприятий, в результате погибли двое людей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

"В результате взрыва погиб один человек и один человек, в тяжелом состоянии госпитализированный во 2-ю городскую больницу, в 19:25 скончался", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что сообщение о взрыве на улице Курсантской Самарского района поступило в службу спасения "101" 12 июля в 16:49.

К месту происшествия были направлены спасатели 3 и 18 государственных пожарно-спасательных частей.

Как выяснили спасатели, в цехе во время технологического процесса в электрической печи плавления специальных металлов произошел взрыв опасной смеси без последующего горения, в результате чего была разрушена кирпичная печь и металлический бункер над ней.

Фото: взрыв в Днепре

Спасатели достали из-под кирпичей одного человека, второго вытащили работники предприятия еще до прибытия подразделений ГУ ГСЧС.

Напомним, в Минобороны сообщили, что, по предварительным данным, взрыв на Ровенском полигоне 6 июля 2018 года произошел вследствие двойного заряжания миномета.