В Минобороны назвали основную версию взрыва на Ровенском полигоне

В результате взрыва на Ровенском полигоне погибли 3 военных, еще 9 получили ранения

По предварительным данным взрыв на Ровенском полигоне произошел вследствие двойного заряжания миномета. Об этом в ходе заседания парламентского комитета по нацбезопасности и обороны сообщил заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский.

Так, по словам Павловского, в результате взрыва на Ровенском полигоне, который произошел 6 июля погибли 3 военных, еще 9 получили ранения. Из-за указанного события министр обороны Степан Полторак сформировал комиссию для установления причин трагедии.

"Было выяснено, что трагический случай произошел в связи с двойным заряжанием миномета в ходе проведения стрельб. Все акты технического состояния свидетельствуют о том, что миномет на начало выполнения задания был в исправном состоянии. Исходя из этого, вчера мы провели дополнительный эксперимент с привлечением Киевского института судебных экспертиз, прокуратуры, прокуратуры Западного региона, военной службы правопорядка, представителей научно-исследовательских структур", - заявил он.

По словам Павловского, были сымитированы практически все события, которые могли произойти непосредственно во время выполнения задач.

"Получили следующие результаты: в ходе двойного заряжания миномета и подрыва стрельбы последствия разрушения ствола миномета были такими же, как был в пятницу при двойном заряжании миномета. При этом, мы взорвали еще одну мину, чтобы удостовериться, действительно ли это было в ходе двойного заряжания или одной миной. Мы получили тот же результат, что был раньше", - отметил он.

Он также отметил, что сейчас все оружие - первый миномет и еще 4, которые были подорваны в ходе следственного эксперимента было передано в Институт судебных экспертиз с целью выяснения окончательных причин.

"Хочу отметить, что в ходе выполнения стрельб было заложено две мины и это было двойное заряжание, о чем свидетельствуют вчерашние эксперименты. Я считаю, что это будет доказано в рамках уголовного производства, открытого прокуратурой", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет по нацбезопасности заслушал вопрос о взрыве миномета на Ровенском полигоне.