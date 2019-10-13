В Днепре из-за пожара эвакуировали дом престарелых

Фото: пожар в доме престарелых (dsns.gov.ua)

В результате пожара никто не пострадал

В Днепре утром 13 октября произошел пожар в одном из зданий пансионата для престарелых, в результате чего была осуществлена эвакуация пациентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили спасатели, около 07:55 они получили информацию о том, что в гериатрическом пансионате в Самарском районе Днепра произошел пожар. Спасатели установили, что возгорание произошло в одной из жилых комнат на втором этаже здания учреждения.

Отмечается, что на момент возникновения пожара в комнате никого не было. Медицинский персонал учреждения до прибытия подразделений ГСЧС эвакуировал из здания 30 пациентов. В результате инцидента никто не пострадал.

Пожар в доме престарелых был локализован в 08:12 и ликвидирован в 08:25. Огнем было повреждено домашнее имущество в комнате дома престарелых на площади 20 квадратных метров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае произошел взрыв газа в кафе в провинции Цзянсу. В результате взрыва погибли по меньшей мере 6 человек. Кроме того, по меньшей мере девять человек получили ранения. Информация о состоянии здоровья пострадавших пока не поступала.

Также РБК-Украина писало, что в Одессе спасатели ликвидировали пожар в цехе по изготовлению декоративного освещения. В результате инцидента пострадавших не было. Огнем была охвачена территория площадью 350 квадратных метров.