В Одессе горел цех по изготовлению декоративного освещения

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Площадь пожара составляла 350 кв.м

В Одессе спасатели ликвидировали пожар в цеху по изготовлению декоративного освещения, пострадавших нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что в 21:52 11 октября в службу спасения 101 поступила информация о возгорании в промышленном здании на 19 км Старокиевского шоссе. Прибывшие на вызов спасатели установили, что горит крыша цеха по изготовлению продукции декоративного освещения.

Пожар на площади 350 кв.м был локализован в 22:40 и ликвидирован в 23:07. Распространение огня на соседнее производственное здание не допущено, погибших и пострадавших нет.

Напомним, 10 октября, в Тернополе загорелся склад с растворителями для красок. Площадь пожара на момент прибытия спасателей составляла около 300 квадратный метров.

В Днепре вечером 4 октября произошел пожар на местном предприятии. Пожар вспыхнул около 22:55 в двухэтажном складском здании по проспекту Труда. Огонь уничтожил продукцию, производственное и офисное помещения на площади 2 тыс. кв. метров.