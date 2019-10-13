У Дніпрі через пожежу евакуювали будинок пристарілих

Фото: пожежа в будинку пристарілих (dsns.gov.ua)

В результаті пожежі ніхто не постраждав

У Дніпрі вранці 13 жовтня сталася пожежа в одній з будівель пансіонату для пристарілих, в результаті чого була здійснена евакуація пацієнтів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомили рятувальники, близько 07:55 вони отримали інформацію про те, що в геріатричному пансіонаті в Самарському районі Дніпра сталася пожежа. Рятувальники встановили, що загорання сталося в одній з житлових кімнат на другому поверсі будівлі установи.

Зазначається, що на момент виникнення пожежі у кімнаті нікого не було. Медичний персонал установи до прибуття підрозділів ДСНС евакуював з будівлі 30 пацієнтів. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Пожежа в будинку пристарілих була локалізована о 08:12 та ліквідована о 08:25. Вогнем було пошкоджено домашнє майно в кімнаті будинку пристарілих на площі 20 квадратних метрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Китаї стався вибух у газу в кафе в провінції Цзянсу. В результаті вибуху загинули щонайменше 6 осіб. Крім того, щонайменше дев'ять осіб отримали поранення. Інформація про стан здоров'я постраждалих поки не надходила.

Також РБК-Україна писало, що в Одесі рятувальники ліквідували пожежу в цеху з виготовлення декоративного освітлення. В результаті інциденту постраждалих не було. Вогнем було охоплено територію площею 350 квадратних метрів.