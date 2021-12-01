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В Днепре повалили Ханукию. Задержаны подозреваемые

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Днепр, Среда 01 декабря 2021 12:59
В Днепре повалили Ханукию. Задержаны подозреваемые Фото: в центре Днепра повалили Ханукию (скрин видео)
Автор: Анастасия Рокитна

В Днепре 29 ноября повалили ханукальный светильник (Ханукию), установленный на Европейской площади в Шевченковском районе. Полиция задержала подозреваемых.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Правоохранители установили пятерых мужчин в возрасте от 17 до 20 лет и доставили их в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. Решается вопрос об определении роли и предоставлении квалификации действиям каждого участника происшествия.

По данному факту осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в центре Днепра повалили Ханукию, полиция открыла дело.

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