В центре Днепра повалили Ханукию. Полиция открыла дело
Фото: в центре Днепра повалили Ханукию (скрин видео)
Неизвестные повалили ханукальный светильник (Ханукию), установленный на Европейской площади в Шевченковском районе Днепра. Открыто уголовное производство.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.
Это произошло 29 ноября около 5:55. Неизвестные лица, подойдя к Ханукие, повалили ее и убежали.
Следователи отделения полиции №7 открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Идет следствие, принимаются меры по установлению и розыску причастных лиц.
Отметим, Ханука - еврейский восьмидневный зимний праздник. В 2021 году приходится на 28 ноября - 6 декабря.