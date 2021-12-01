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У Дніпрі повалили Ханукію. Затримано підозрюваних

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Дніпро, Середа 01 грудня 2021 12:59
У Дніпрі повалили Ханукію. Затримано підозрюваних Фото: у центрі Дніпра повалили Ханукію (скрін відео)
Автор: Анастасія Рокитна

У Дніпрі 29 листопада повалили ханукальний світильник (Ханукію), встановлений на Європейській площі в Шевченківському районі. Поліція затримала підозрюваних.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Правоохоронці встановили п'ятьох чоловіків віком від 17 до 20 років та доставили їх до відділення поліції для з'ясування всіх обставин. Вирішується питання щодо визначення ролі та надання кваліфікації діям кожного учасника події.

За даним фактом слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у центрі Дніпра повалили Ханукію, поліція відкрила справу.

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