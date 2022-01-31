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В Днепре подросток "заминировал" школу: родителям грозит штраф

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Днепр, Понедельник 31 января 2022 16:38
В Днепре подросток "заминировал" школу: родителям грозит штраф Фото: в Днепре установили подростка псевдо-минера (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Днепре полиция установила 12-летнего подростка, сообщившего о ложном минировании школы. Родителям грозит штраф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, 31 января около 10:00 поступило сообщение о заминированной школе в Новокодакском районе Днепра мине. Из учебного заведения эвакуировали детей и персонал. Затем взрывотехники и кинологи обследовали здание и близлежащую территорию. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что о заминировании школы сообщил ученик 7-го класса другого учебного заведения Новокодацкого района. В присутствии родителей 12-летний подросток объяснил, что это была шутка.

За ложное сообщение о минировании учебного заведения на родителей ребенка составлен административный протокол по ст. 184 КУоАП (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей). Им грозит штраф.

Напомним, вечером 30 января в Днепре заминировали два торгово-развлекательных центра.

Отметим, 21 января Служба безопасности Украины сообщила о задержании подозреваемого в серии минирований в Запорожской области.

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Министерство внутренних дел Украины Днепр
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