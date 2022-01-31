У Дніпрі підліток "замінував" школу: батькам загрожує штраф

У Дніпрі поліція встановила 12-річного підлітка, який повідомив про неправдиве мінування школи. Батькам загрожує штраф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області .

За даними правоохоронців, 31 січня близько 10:00 надійшло повідомлення про заміновану школу в Новокодацькому районі Дніпра міні. З навчального закладу евакуювали дітей та персонал. Потім вибухотехніки і кінологи обстежили будівлю і прилеглу територію. Вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

В ході оперативних заходів було встановлено, що про замінування школи повідомив учень 7-го класу іншого навчального закладу Новокодацького району. У присутності батьків 12-річний підліток пояснив, що це був жарт.

За неправдиве повідомлення про мінування навчального закладу на батьків дитини складено адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язки з виховання дітей). Їм загрожує штраф.