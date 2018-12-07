В Днепре полиция проверяет информацию о минировании вокзалов и метро

Иллюстративное фото (facebook.com MVS.LVIV)

На данный момент полиция устанавливает личность минер

В Днепре сегодня, 7 декабря 2018 года, полиция проверяет информацию о минировании вокзалов и метро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как отмечается, сегодня около 12 часов дня правоохранители получили информацию о минировании Центрального, Южного железнодорожного и автовокзалов, а также станций метро.

"Для проверки объектов инфраструктуры на место выехали сотрудники взрывотехнической службы, кинологи, следственно-оперативная группа полиции, спасатели и представители других служб", - говорится в сообщении.

На данный момент полиция также устанавливает личность минер, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Фото: правоохранители проверяют информацию о минировании (dp.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве полиция задержала мужчину, который сообщил о "минировании" здания Верховной рады Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что в конце ноября в Киеве "минировали" Центральный и Южный железнодорожные вокзалы. В ходе проверки правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов.