У Дніпрі поліція перевіряє інформацію про мінування вокзалів та метро

Ілюстративне фото (facebook.com MVS.LVIV)

Наразі поліція встановлює особу мінер

У Дніпрі сьогодні, 7 грудня 2018 року, поліція перевіряє інформацію про мінування вокзалів та метро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Як зазначається, сьогодні близько 12 години дня правоохоронці отримали інформацію про мінування Центрального, Південного залізничного та автовокзалів, а також станцій метро.

"Для перевірки об’єктів інфраструктури на місце виїхали співробітники вибухотехнічної служби, кінологи, слідчо-оперативна група поліції, надзвичайники та представники інших служб", - йдеться у повідомленні.

Наразі поліція також встановлює особу мінер, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: правоохоронці перевіряють інформацію про мінування (dp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві поліція затримала чоловіка, який повідомив про "мінування" будівлі Верховної ради України.

Також РБК-Україна повідомляло, що наприкінці листопада у Києві "мінували" Центральний та Південний залізничні вокзали. У ході перевірки правоохоронці не виявили вибухонебезпечних предметів.