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Проїзд Дніпрі може подорожчати одразу втричі: яким буде тариф

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Дніпро, Середа 08 червня 2022 20:57
Проїзд Дніпрі може подорожчати одразу втричі: яким буде тариф Фото: маршрутка (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Ціни на проїзд у маршрутках Дніпра можуть вирости з 10 до 20 чи навіть 30 гривень. Причинами цього є здорожчання пального та запчастин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Спеціаліст департаменту транспорту міської ради Іван Васючков заявляє, що жоден не розуміє, яка буде вартість дизельного пального за тиждень чи півтора. Проте тенденції щодо зменшення ціни не спостерігається.

Зазначимо, раніше Васючков заявляв, що зростання тарифів не слід очікувати в найближчі тижні, оскільки частину видатків поки що компенсують з міського бюджету. Проте, проїзд може подорожчати влітку.

"Ситуація складається так, що, швидше за все, подорожчання проїзду цього літа все ж таки відбудеться. Питання, до якої цифри зараз підвішене в повітрі. При тій ціні, яка зараз є на заправних станціях або на оптовому ринку, тариф може зрости і до 20 гривень", - заявляв він.

Як повідомлялося, в Івано-Франківську підняли вартість проїзду у маршрутках до 10 гривень, а у Полтаві підвищили вартість проїзду майже удвічі - з 8 до 15 гривень.

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