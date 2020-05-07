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В Днепре пенсионерка с COVID-19 заразила 35 человек

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 14:30
В Днепре пенсионерка с COVID-19 заразила 35 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Резкий рост заболеваемости фиксируется в Днепре

Коронавирус в Днепре выявили у 35 человек, которых, по данным медиков, заразила одна женщина. Об этом на брифинге в городском совете сообщила медицинский директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Надежда Сальник, передают местные СМИ

На брифинге она прокомментировала резкий рост заболеваемости в Днепре.

"Вчера мы сообщали о дополнительных 35 случаев. Все эти люди заболели от 63-летней женщины. С третьего мая она находится в 21-й больнице. Сейчас ее состояние тяжелое. Все 35 человек также находятся под наблюдением", - отметила Сальник.

По состоянию на 7 мая в Днепре зафиксировано 189 случаев заболевания коронавирусом, сорок из них выздоровели. Двенадцать пациентов с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования, один человек находится под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Напомним, ранее были названы три области с наибольшим числом новых случаев COVID-19 за сутки. В частности, лидерами по суточной заболеваемости являются Одесская, Черновицкая и Днепропетровская области. В последней за сутки выявили 56 случаев.

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