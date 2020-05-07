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У Дніпрі пенсіонерка з COVID-19 заразила 35 осіб

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 14:30
У Дніпрі пенсіонерка з COVID-19 заразила 35 осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Різке зростання захворюваності фіксується в Дніпрі

Коронавірус у Дніпрі виявили у 35 осіб, яких, за даними медиків, заразила одна жінка. Про це на брифінгу у міській раді повідомила медичний директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Надія Сальник, передають місцеві ЗМІ

На брифінгу вона прокоментувала різке зростання захворюваності в Дніпрі.

"Вчора ми повідомляли про додаткові 35 випадків. Всі ці люди захворіли від 63-річної жінки. З третього травня вона перебуває в 21-ї лікарні. Зараз її стан важкий. Всі 35 осіб також перебувають під наглядом", - зазначила Сальник.

Станом на 7 травня в Дніпрі зафіксовано 189 випадків захворювання на коронавірус, сорок з них одужали. Дванадцять пацієнтів з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, одна людина перебуває під апаратом штучної вентиляції легенів.

Нагадаємо, раніше були названі три області з найбільшим числом нових випадків COVID-19 за добу. Зокрема, лідерами за добової захворюваності є Одеська, Чернівецька та Дніпропетровська області. В останній за добу виявили 56 випадків.

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