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В Днепре отменяют дистанционку в школах. Но есть ограничения

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Днепр, Суббота 12 февраля 2022 19:00
В Днепре отменяют дистанционку в школах. Но есть ограничения Фото: школы в Днепре возвращаются в очный режим (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Днепре с 14 февраля отменяют дистанционную форму обучения в школах. Однако сохраняется ряд ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета.

"С 14 февраля образовательный процесс для учащихся 1-11 классов Днепра будет организован в обычном режиме", - говорится в сообщении.

При этом в департаменте отметили, что очные занятия в школах должны проводиться с соблюдением противоэпидемических мероприятий, в том числе:

  • посещение учебных заведений запрещены в случае нахождения на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным коронавирусом более 50% учащихся и работников школы;
  • очное обучение в отдельных классах или учебных заведениях приостанавливается в случае заболевания гриппом и/или ОРВИ более 20% учащихся.

Напомним, 11 февраля в Херсонской области продлили дистанционное обучение в школах до 24 февраля.

Отметим, в конце января в комментарии РБК-Украина Министерство здравоохранения объяснило возвращение дистанционной форму обучения у учебных заведениях.

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