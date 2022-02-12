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У Дніпрі скасовують дистанційку в школах. Але є обмеження

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Дніпро, Субота 12 лютого 2022 19:00
У Дніпрі скасовують дистанційку в школах. Але є обмеження Фото: школи в Дніпрі повертаються в очний режим (Sean Gallup / Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Дніпрі з 14 лютого скасовують дистанційну форму навчання в школах. Однак зберігається ряд обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

"З 14 лютого освітній процес для учнів 1-11 класів Дніпра буде організований у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

При цьому в департаменті зазначили, що очні заняття в школах повинні проводитися з дотриманням протиепідемічних заходів, у тому числі:

  • відвідування навчальних закладів заборонені в разі перебування на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим коронавірусом більш як 50% учнів і працівників школи;
  • очне навчання в окремих класах або навчальних закладах припиняється у разі захворювання на грип та/або ГРВІ понад 20% учнів.

Нагадаємо, 11 лютого у Херсонській області продовжили дистанційне навчання в школах до 24 лютого.

Зазначимо, наприкінці січня в коментарі РБК-Україна Міністерство охорони здоров'я пояснило повернення дистанційної форми навчання у навчальних закладах.

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