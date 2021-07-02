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В Днепре открыли новое отделение физической и реабилитационной медицины

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Днепр, Пятница 02 июля 2021 17:21
В Днепре открыли новое отделение физической и реабилитационной медицины Фото: в Днепре открыли новое отделение физической и реабилитационной медицины (пресс-служба горсовета)
Автор: РБК-Украина

В Днепре открыли новое отделение физической и реабилитационной медицины на базе 4-й больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского городского совета.

Отмечается, что ранее это было узкопрофильные физиотерапевтическое отделение, в помещении которого капитального ремонта не было более 30 лет. Пациентам здесь делали только ингаляции, электрофорез и проводили теплолечение.

После масштабной реконструкции пространство сделали удобным для всех пациентов и существенно расширили спектр лечебных услуг.

Теперь здесь восстанавливаются люди после инсультов, операций сосудистой хирургии, ампутации конечностей, а также получают помощь постковидные пациенты.

В отделении есть зал для физической и эрготерапии. Здесь немало различных тренажеров, которые помогают восстановить утраченные навыки.

Кроме этого, в блоке стационарных палат есть мебель и кухня, которые имеют особую конструкцию удобную для тех, кто проходит курс реабилитации. Сами палаты также имеют специальные кровати и туалеты, построенные по всем нормам доступности.

Средства на создание отделения больница заработала по договору с НСЗУ. Впрочем, это стало возможным благодаря системной поддержке лечебного учреждения городом.

"Мы гордимся профессиональными коллективами многопрофильных больниц, которые плодотворно сотрудничают с НСЗУ, получают финансирование от государства и оказывают качественные услуги нашим землякам. Хочу еще раз сказать о приоритетах городской власти. Столько, сколько сделано в системе здравоохранения города за последние годы - такого не делалось никогда. Думаю, врачи и профессиональная среда согласятся, что в течение последних лет медицинской отрасли уделяется немалое внимание. Город и в дальнейшем будет работать в этом направлении", - отметил мэр Днепра Борис Филатов.

В Днепре открыли новое отделение физической и реабилитационной медицины

Напомним, ранее сообщалось, Днепр продолжает системное создание качественного образовательного пространства. Школы становятся комфортными как для детей, так и для педагогов, а ремонты происходят во всех районах города.

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