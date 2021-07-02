У Дніпрі відкрили нове відділення фізичної та реабілітаційної медицини на базі 4-ї лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міської ради.

Зазначається, що раніше це було вузькопрофільне фізіотерапевтичне відділення, у приміщенні якого капітального ремонту не було більше ніж 30 років. Пацієнтам тут робили лише інгаляції, електрофорез та проводили теплолікування.

Після масштабної реконструкції простір зробили зручним для всіх пацієнтів та суттєво розширили спектр лікувальних послуг.

Тепер тут відновлюються люди після інсультів, операцій судинної хірургії, ампутацій кінцівок, а також отримують допомогу постковідні пацієнти.

У відділенні є зала для фізичної та ерготерапії. Тут чимало різних тренажерів, які допомагають відновити втрачені навички.

Крім цього, у блоці стаціонарних палат є меблі та кухня, які мають особливу конструкцію - зручну для тих, хто проходить курс реабілітації. Самі палати також мають спеціальні ліжка та туалети, збудовані за всіма нормами доступності.

Кошти на створення відділення лікарня заробила за договором с НСЗУ. Утім, це стало можливим завдяки системний підтримці лікувального закладу містом.

"Ми пишаємося професійними колективами багатопрофільних лікарень, котрі плідно співпрацюють з НСЗУ, отримують фінансування від держави та надають якісні послуги нашим землякам. Хочу ще раз сказати про пріоритети міської влади. Стільки, скільки зроблено в системі охорони здоров’я міста за останні роки - такого не робилося ніколи. Думаю, лікарі та професійне середовище погодяться, що протягом останніх років медичній галузі приділяється чимала увага. Місто і надалі працюватиме в цьому напрямку", - зазначив мер Дніпра Борис Філатов.